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Propiedades residenciales en venta en Figeac, Francia

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1 propiedad total found
Casa 6 habitaciones en 130, Francia
UP UP
Casa 6 habitaciones
130, Francia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
Casa tradicional de estilo Quercy, construida en 1819 y completamente renovada. Esta espa…
$432,619
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Parámetros de las propiedades en Figeac, Francia

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