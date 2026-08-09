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Propiedades residenciales en venta en Eure, Francia

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Evreux
14
14 propiedades total found
Castillo 9 habitaciones en Le Vieil Evreux, Francia
Castillo 9 habitaciones
Le Vieil Evreux, Francia
Dormitorios 9
Área 850 m²
Número de plantas 2
Normandía es un magnífico castillo de los siglos XVII y XVIII.Esta excepcional casa de estil…
$4,01M
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Agencia
Аталанта
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe
Apartamento 2 habitaciones en La Trinite, Francia
Apartamento 2 habitaciones
La Trinite, Francia
Dormitorios 2
Área 42 m²
Piso 2
Descubre el espacio habitable, a pocos minutos de escuelas, tiendas, transporte público. La …
$263,000
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Apartamento 3 habitaciones en La Trinite, Francia
Apartamento 3 habitaciones
La Trinite, Francia
Dormitorios 3
Área 64 m²
Piso 3
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$344,939
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 1 habitacion en La Trinite, Francia
Apartamento 1 habitacion
La Trinite, Francia
Dormitorios 1
Área 29 m²
Piso 4
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$212,778
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Apartamento 2 habitaciones en La Trinite, Francia
Apartamento 2 habitaciones
La Trinite, Francia
Dormitorios 2
Área 41 m²
Piso 2
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$231,281
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Apartamento 3 habitaciones en La Trinite, Francia
Apartamento 3 habitaciones
La Trinite, Francia
Dormitorios 3
Área 64 m²
Piso 4
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$311,392
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Apartamento 1 habitacion en La Trinite, Francia
Apartamento 1 habitacion
La Trinite, Francia
Dormitorios 1
Área 28 m²
Piso 3
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$199,563
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Apartamento 2 habitaciones en La Trinite, Francia
Apartamento 2 habitaciones
La Trinite, Francia
Dormitorios 2
Área 43 m²
Piso 3
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$217,277
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Apartamento 2 habitaciones en La Trinite, Francia
Apartamento 2 habitaciones
La Trinite, Francia
Dormitorios 2
Área 42 m²
Piso 3
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$228,897
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Apartamento 2 habitaciones en La Trinite, Francia
Apartamento 2 habitaciones
La Trinite, Francia
Dormitorios 2
Área 42 m²
Piso 2
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$249,783
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Apartamento 2 habitaciones en La Trinite, Francia
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La Trinite, Francia
Dormitorios 2
Área 43 m²
Piso 3
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$257,713
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Apartamento 3 habitaciones en La Trinite, Francia
Apartamento 3 habitaciones
La Trinite, Francia
Dormitorios 3
Área 63 m²
Piso 4
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$314,542
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Apartamento 2 habitaciones en La Trinite, Francia
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La Trinite, Francia
Dormitorios 2
Área 43 m²
Piso 2
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$252,426
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Apartamento 2 habitaciones en La Trinite, Francia
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La Trinite, Francia
Dormitorios 2
Área 42 m²
Piso 4
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$233,544
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