Apartamentos en venta en Calvados, Francia

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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Apartamento 1 habitacion en Sommervieu, Francia
Apartamento 1 habitacion
Sommervieu, Francia
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Piso 3
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$294 661
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Apartamento 2 habitaciones en Caen, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Caen, Francia
Dormitorios 2
Área 45 m²
Silencio Apartamentos
$276 883
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Apartamento 3 habitaciones en Sommervieu, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Sommervieu, Francia
Dormitorios 3
Área 59 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$446 674
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Apartamento 3 habitaciones en Caen, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Caen, Francia
Dormitorios 3
Área 69 m²
Silencio Apartamentos
$383 431
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Apartamento 2 habitaciones en Sommervieu, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Sommervieu, Francia
Dormitorios 2
Área 47 m²
Piso 2
Silencio Apartamentos
$358 043
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Apartamento 2 habitaciones en Sommervieu, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Sommervieu, Francia
Dormitorios 2
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$354 743
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Apartamento 2 habitaciones en Sommervieu, Francia
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Sommervieu, Francia
Dormitorios 2
Área 45 m²
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$369 313
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Apartamento 2 habitaciones en Sommervieu, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Sommervieu, Francia
Dormitorios 2
Área 60 m²
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Silencio Apartamentos
$404 659
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Apartamento 2 habitaciones en Caen, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Caen, Francia
Dormitorios 2
Área 45 m²
Piso 4
Silencio Apartamentos
$285 830
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Apartamento 2 habitaciones en Sommervieu, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Sommervieu, Francia
Dormitorios 2
Área 51 m²
Piso 3
Silencio Apartamentos
$395 817
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Apartamento 2 habitaciones en Caen, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Caen, Francia
Dormitorios 2
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$240 632
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Apartamento 3 habitaciones en Caen, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Caen, Francia
Dormitorios 3
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Apartamento 4 habitaciones en Caen, Francia
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Caen, Francia
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Apartamento 2 habitaciones en Caen, Francia
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Apartamento 3 habitaciones en Ifs, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Ifs, Francia
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Piso 3
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$355 684
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Apartamento 1 habitacion en Sommervieu, Francia
Apartamento 1 habitacion
Sommervieu, Francia
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$264 602
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Apartamento 2 habitaciones en Sommervieu, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Sommervieu, Francia
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$314 274
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Apartamento 3 habitaciones en Caen, Francia
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Caen, Francia
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$363 678
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Apartamento 2 habitaciones en Sommervieu, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Sommervieu, Francia
Dormitorios 2
Área 44 m²
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$354 232
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Apartamento 2 habitaciones en Sommervieu, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Sommervieu, Francia
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$369 011
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Apartamento 3 habitaciones en Caen, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Caen, Francia
Dormitorios 3
Área 60 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$360 309
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Apartamento 3 habitaciones en Trouville sur Mer, Francia
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$187 532
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Apartamento 3 habitaciones en Sommervieu, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Sommervieu, Francia
Dormitorios 3
Área 57 m²
Piso 3
Silencio Apartamentos
$438 761
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Apartamento 3 habitaciones en Sommervieu, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Sommervieu, Francia
Dormitorios 3
Área 69 m²
Piso 2
Silencio Apartamentos
$490 385
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Apartamento 2 habitaciones en Caen, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Caen, Francia
Dormitorios 2
Piso 3
Silencio Apartamentos
$282 693
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Apartamento 1 habitacion en Sommervieu, Francia
Apartamento 1 habitacion
Sommervieu, Francia
Dormitorios 1
Área 38 m²
Silencio Apartamentos
$375 576
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Tipos de propiedades en Calvados

1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Calvados, Francia

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