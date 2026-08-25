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Propiedades residenciales en venta en Calvados, Francia

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Bayeux
73
Caen
70
Lisieux
9
Ifs
8
152 propiedades total found
Castillo 7 habitaciones en Deauville, Francia
Castillo 7 habitaciones
Deauville, Francia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Castillo de lujo del siglo XIX con un dominio de caballo ✨A sólo 2 horas de París y 20 minut…
$6,56M
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Castillo 6 habitaciones en Lisieux, Francia
Castillo 6 habitaciones
Lisieux, Francia
Dormitorios 6
Área 600 m²
Número de plantas 2
Un castillo elegante. Normandía, 1p20 de París, 40min Deauville.Cazando a Manoir Louis XV.Su…
$3,14M
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Agencia
Аталанта
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe
Castillo 15 habitaciones en Chemin Launay, Francia
Castillo 15 habitaciones
Chemin Launay, Francia
Habitaciones 15
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 8
Área 1 300 m²
Castillo de Wetville - Normandía, FranciaExcepcional Elegancia en el Corazón de NormandíaA s…
Precio en demanda
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DD CO DEDD CO DE
Apartamento 3 habitaciones en Ifs, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Ifs, Francia
Dormitorios 3
Área 64 m²
Piso 3
El apartamento está situado a las puertas de Cana y a menos de media hora de las playas de W…
$352 896
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Villa en Le Palais, Francia
Villa
Le Palais, Francia
Dormitorios 4
Área 110 m²
Silencio Home
$732 004
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Apartamento 2 habitaciones en Trouville sur Mer, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Trouville sur Mer, Francia
Dormitorios 2
Área 68 m²
En las alturas de la localidad costera de Trouville, un espacio de vida excepcional le propo…
$602 858
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TekceTekce
Apartamento 2 habitaciones en Sommervieu, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Sommervieu, Francia
Dormitorios 2
Área 48 m²
Silencio Apartamentos
$456 085
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Apartamento 1 habitacion en Sommervieu, Francia
Apartamento 1 habitacion
Sommervieu, Francia
Dormitorios 1
Área 35 m²
Piso 3
Silencio Apartamentos
$294 661
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Apartamento 2 habitaciones en Caen, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Caen, Francia
Dormitorios 2
Área 45 m²
Silencio Apartamentos
$276 883
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Apartamento 3 habitaciones en Sommervieu, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Sommervieu, Francia
Dormitorios 3
Área 59 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$446 674
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Apartamento 3 habitaciones en Caen, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Caen, Francia
Dormitorios 3
Área 69 m²
Silencio Apartamentos
$383 431
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Apartamento 2 habitaciones en Sommervieu, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Sommervieu, Francia
Dormitorios 2
Área 47 m²
Piso 2
Silencio Apartamentos
$358 043
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Villa en Le Palais, Francia
Villa
Le Palais, Francia
Dormitorios 6
Área 127 m²
Silencio Home
$812 176
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Apartamento 2 habitaciones en Sommervieu, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Sommervieu, Francia
Dormitorios 2
Área 48 m²
Silencio Apartamentos
$354 743
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Apartamento 2 habitaciones en Sommervieu, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Sommervieu, Francia
Dormitorios 2
Área 45 m²
Piso 3
Silencio Apartamentos
$369 313
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Apartamento 2 habitaciones en Sommervieu, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Sommervieu, Francia
Dormitorios 2
Área 60 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$404 659
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Apartamento 2 habitaciones en Caen, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Caen, Francia
Dormitorios 2
Área 45 m²
Piso 4
Silencio Apartamentos
$285 830
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Apartamento 2 habitaciones en Sommervieu, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Sommervieu, Francia
Dormitorios 2
Área 51 m²
Piso 3
Silencio Apartamentos
$395 817
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Apartamento 2 habitaciones en Caen, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Caen, Francia
Dormitorios 2
Piso 3
Silencio Apartamentos
$240 632
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Apartamento 3 habitaciones en Caen, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Caen, Francia
Dormitorios 3
Piso 1
Silencio Apartamentos
$360 541
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Apartamento 4 habitaciones en Caen, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Caen, Francia
Dormitorios 4
Área 80 m²
Silencio Apartamentos
$424 098
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Apartamento 2 habitaciones en Caen, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Caen, Francia
Dormitorios 2
Piso 2
Silencio Apartamentos
$235 984
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Apartamento 3 habitaciones en Ifs, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Ifs, Francia
Dormitorios 3
Área 64 m²
Piso 3
El apartamento está situado a las puertas de Cana y a menos de media hora de las playas de W…
$355 684
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Apartamento 1 habitacion en Sommervieu, Francia
Apartamento 1 habitacion
Sommervieu, Francia
Dormitorios 1
Área 31 m²
Piso 2
Silencio Apartamentos
$264 602
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Apartamento 2 habitaciones en Sommervieu, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Sommervieu, Francia
Dormitorios 2
Área 38 m²
Silencio Apartamentos
$314 274
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Apartamento 3 habitaciones en Caen, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Caen, Francia
Dormitorios 3
Piso 2
Silencio Apartamentos
$363 678
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Apartamento 2 habitaciones en Sommervieu, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Sommervieu, Francia
Dormitorios 2
Área 44 m²
Silencio Apartamentos
$354 232
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Apartamento 2 habitaciones en Sommervieu, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Sommervieu, Francia
Dormitorios 2
Área 48 m²
Silencio Apartamentos
$369 011
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Apartamento 3 habitaciones en Caen, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Caen, Francia
Dormitorios 3
Área 60 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$360 309
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Apartamento 3 habitaciones en Trouville sur Mer, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Trouville sur Mer, Francia
Dormitorios 3
Área 64 m²
En las alturas de la localidad costera de Trouville, un espacio de vida excepcional le propo…
$602 858
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