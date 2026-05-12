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Apartamentos con piscina en venta en Beausoleil, Francia

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Apartamento 5 habitaciones en Avenue Prince Rainier III Monaco, Francia
Apartamento 5 habitaciones
Avenue Prince Rainier III Monaco, Francia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 159 m²
Piso 1/4
El establecimiento se encuentra a 15 minutos a pie de Mónaco. La residencia contará con una …
$1,87M
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Agencia
International real estate agency Habita
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