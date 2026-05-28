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Apartamentos con piscina en venta en Antibes, Francia

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Apartamento 3 habitaciones en Route du Bord de Mer, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Route du Bord de Mer, Francia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Piso 1/4
An apartment with a terrace in an elite residence with a pool and garden, close to the sea a…
$455,552
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Agencia
International real estate agency Habita
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