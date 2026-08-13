Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Francia
  3. Allier
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Allier, Francia

;
1 propiedad total found
Castillo 30 habitaciones en Nizerolles, Francia
Castillo 30 habitaciones
Nizerolles, Francia
Habitaciones 30
Área 1 200 m²
Artículo: ART2547Castillo históricoCastillo 30 habitaciones 20 habitaciones 1200 m2El castil…
$13,95M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Аталанта
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Allier, Francia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir