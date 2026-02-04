Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Finlandia
  3. Vuorela
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Propiedad cerca del lago

Apartamentos del lago en venta en Vuorela, Finlandia

1 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en Siilinjarvi, Finlandia
Apartamento 3 habitaciones
Siilinjarvi, Finlandia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 82 m²
Piso 3/5
Póngase en contacto con un representante de Habita para obtener más información sobre esta i…
$272,318
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
