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Propiedades residenciales en venta en Toivakka, Finlandia

1 propiedad total found
Casa de campo 3 habitaciones en Toivakka, Finlandia
Casa de campo 3 habitaciones
Toivakka, Finlandia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Piso 1/1
Escapar a la paz y belleza de la naturaleza finlandesa con este acogedor retiro junto al lag…
$103,200
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Agencia
International real estate agency Habita
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