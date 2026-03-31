Villas en venta en Tervola, Finlandia

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Villa 3 habitaciones en Tervola, Finlandia
Villa 3 habitaciones
Tervola, Finlandia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 96 m²
Piso 1/2
Log house en paz natural en Louella — gran parcela privada, sólo aprox. 40 minutos de Rovani…
$56,635
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Agencia
International real estate agency Habita
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