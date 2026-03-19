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Arrendamiento a largo plazo restaurantes en Finlandia Propia, Finlandia

Restaurante, cafetería Borrar
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Restaurante, cafetería 77 m² en Turku sub region, Finlandia
Restaurante, cafetería 77 m²
Turku sub region, Finlandia
Área 77 m²
Piso 1/5
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Agencia
International real estate agency Habita
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