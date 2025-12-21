Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Finlandia
  3. Siuntio
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Vistas al mar

Casas del mar en Venta en Siuntio, Finlandia

Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa 4 habitaciones en Saunaniemi, Finlandia
Casa 4 habitaciones
Saunaniemi, Finlandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 222 m²
Piso 3/3
¿Está buscando una casa de vacaciones o una casa que está cerca de una variedad de instalaci…
$922,866
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir