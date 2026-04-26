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Casas de campo en venta en Sastamala, Finlandia

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1 propiedad total found
Casa de campo 2 habitaciones en Haijaa, Finlandia
Casa de campo 2 habitaciones
Haijaa, Finlandia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Piso 1/1
Magníficamente situado en Häijäää, a menos de 40 minutos en coche de Tampere, esta excelente…
$125,900
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Agencia
International real estate agency Habita
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