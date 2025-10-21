Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Finlandia
  3. Salla
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Terraza

Casas con Terraza en Venta en Salla, Finlandia

1 propiedad total found
Villa 5 habitaciones en Salla, Finlandia
Villa 5 habitaciones
Salla, Finlandia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 122 m²
Piso 1/2
Are you looking for a unique combination of natural tranquility and quality living? This stu…
$232,502
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
