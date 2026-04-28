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Casas en Venta en Raakkyla, Finlandia

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Casa 4 habitaciones en Raakkyla, Finlandia
Casa 4 habitaciones
Raakkyla, Finlandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 118 m²
Piso 1/1
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International real estate agency Habita
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Villa 4 habitaciones en Raakkyla, Finlandia
Villa 4 habitaciones
Raakkyla, Finlandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 76 m²
Piso 1/1
Villa Piranniemi — Maravilloso apartamento de vacaciones a 50 km de Joensuu en las orillas d…
$114,291
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