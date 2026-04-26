Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Finlandia
  3. Polvijarvi
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Polvijarvi, Finlandia

1 propiedad total found
Casa de campo 1 habitación en Solansaari, Finlandia
Casa de campo 1 habitación
Solansaari, Finlandia
Habitaciones 1
Área 32 m²
Piso 1/1
La cabaña de troncos atmosféricos construida sobre la roca de Leppäsaari ha sido trasladada …
$64,438
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir