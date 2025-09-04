Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Finlandia
  3. Ostrobothnia
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Apartamento
  6. Vistas al mar

Arrendamiento a largo plazo pisos y apartamentos del mar en Ostrobothnia, Finlandia

1 propiedad total found
Apartamento 4 habitaciones en Vaasa sub region, Finlandia
Apartamento 4 habitaciones
Vaasa sub region, Finlandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 110 m²
Piso 4/4
¿Está buscando un apartamento de alquiler más grande y amueblado en el centro de Vaasa? Este…
$1,862
por mes
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
