  1. Realting.com
  2. Finlandia
  3. Nurmon kirkonkyla
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Terraza

Casas con Terraza en Venta en Nurmon kirkonkyla, Finlandia

1 propiedad total found
Casa 5 habitaciones en Nurmon kirkonkyla, Finlandia
Casa 5 habitaciones
Nurmon kirkonkyla, Finlandia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 196 m²
Piso 1/2
Póngase en contacto con un representante de Habita para obtener más información sobre esta i…
$494,409
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
