  1. Realting.com
  2. Finlandia
  3. Nousiainen
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Nousiainen, Finlandia

1 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en Nummi, Finlandia
Apartamento 3 habitaciones
Nummi, Finlandia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Piso 1/2
$157,740
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
