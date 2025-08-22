Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Finlandia
  3. Muonio
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Propiedad cerca del lago

Casas del lago en Venta en Muonio, Finlandia

Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa 6 habitaciones en Muonio, Finlandia
Casa 6 habitaciones
Muonio, Finlandia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 182 m²
Piso 1/2
Póngase en contacto con un representante de Habita para obtener más información sobre esta i…
$785,616
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir