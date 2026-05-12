Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Finlandia
  3. Loviisa
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Vistas al mar

Apartamentos del mar en venta en Loviisa, Finlandia

;
Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento 2 habitaciones en Garnison, Finlandia
Apartamento 2 habitaciones
Garnison, Finlandia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Piso 2/3
Contact the representative of Habita to obtain more information about this facility
$68,333
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir