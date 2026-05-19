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Apartamentos con Terraza en venta en Loimaa sub region, Finlandia

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Apartamento 2 habitaciones en Marttila, Finlandia
Apartamento 2 habitaciones
Marttila, Finlandia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
Piso 2/4
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$34,123
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Agencia
International real estate agency Habita
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