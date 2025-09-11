Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Finlandia
  3. Lapinjarvi
  4. Residencial
  5. Villa

Villas en venta en Lapinjarvi, Finlandia

1 propiedad total found
Villa 4 habitaciones en Vasarankyla, Finlandia
Villa 4 habitaciones
Vasarankyla, Finlandia
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Piso 1/2
Póngase en contacto con un representante de Habita para obtener más información sobre esta i…
$139,212
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
