  1. Realting.com
  2. Finlandia
  3. Kitee
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Kitee, Finlandia

1 propiedad total found
Apartamento 2 habitaciones en Kitee, Finlandia
Apartamento 2 habitaciones
Kitee, Finlandia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Piso 1/1
Situado en el entorno tranquilo de Kitee, el apartamento ofrece una excelente oportunidad pa…
$33,683
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
