Apartamentos con Terraza en venta en Kirkkonummi, Finlandia

Apartamento 2 habitaciones en Kirkkonummi, Finlandia
Apartamento 2 habitaciones
Kirkkonummi, Finlandia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 62 m²
Piso 3/3
¿Has estado buscando doss en una casa de ascensor cerca de los servicios- aquí está! Puedes …
$185,195
Dejar una solicitud
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Apartamento 3 habitaciones en Kirkkonummi, Finlandia
Apartamento 3 habitaciones
Kirkkonummi, Finlandia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Piso 1/2
Contact the representative of Habita to obtain more information about this facility
$464,518
Dejar una solicitud
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Apartamento 4 habitaciones en Kirkkonummi, Finlandia
Apartamento 4 habitaciones
Kirkkonummi, Finlandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 123 m²
Piso 1/2
Póngase en contacto con un representante de Habita para obtener más información sobre esta i…
$581,231
Dejar una solicitud
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
