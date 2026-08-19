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Casas con garaje en Venta en Kemi, Finlandia

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Casa 9 habitaciones en Kemi, Finlandia
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Casa 9 habitaciones
Kemi, Finlandia
Habitaciones 9
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 3
Venta: una casa de madera de 1952 en Kemi, Laponia finlandesa — tres generaciones, ahora lis…
$65,878
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