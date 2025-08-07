Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas en Venta en Karkola, Finlandia

1 propiedad total found
Casa 4 habitaciones en Jarvela, Finlandia
Casa 4 habitaciones
Jarvela, Finlandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 69 m²
Piso 1/2
Póngase en contacto con un representante de Habita para obtener más información sobre esta i…
$101,198
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Parámetros de las propiedades en Karkola, Finlandia

