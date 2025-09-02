Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Finlandia
  3. Jyvaskyla
  4. Comercial
  5. Oficina

Oficinas en Venta en Jyvaskyla, Finlandia

Oficina Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Oficina 75 m² en Jyvaskyla sub region, Finlandia
Oficina 75 m²
Jyvaskyla sub region, Finlandia
Área 75 m²
Piso 2/2
Contacte con el representante de Habita para obtener más información sobre esta instalación
$57,843
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir