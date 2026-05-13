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Villas del lago en venta en Joensuu, Finlandia

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1 propiedad total found
Villa 3 habitaciones en Joensuu sub region, Finlandia
Villa 3 habitaciones
Joensuu sub region, Finlandia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 119 m²
Piso 1/1
Situado en Reijola, Joensuu, en el tranquilo paisaje costero de Pyhäselä, este complejo de a…
$1,10M
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Agencia
International real estate agency Habita
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