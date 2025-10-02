Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Finlandia
  3. Joensuu
  4. Residencial
  5. Casa de campo
  6. Propiedad cerca del lago

Casas de campo del lago en venta en Joensuu, Finlandia

Casa de campo Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa de campo 1 habitación en Joensuu sub region, Finlandia
Casa de campo 1 habitación
Joensuu sub region, Finlandia
Habitaciones 1
Área 42 m²
Piso 1/1
¿Está buscando paz, cercanía a la naturaleza y su propia costa? Esta encantadora cabaña de m…
$57,507
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Joensuu, Finlandia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir