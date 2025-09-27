Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Finlandia
  3. Jarvenpaa
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Propiedad cerca del lago

Casas del lago en Venta en Jarvenpaa, Finlandia

Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa 4 habitaciones en Jarvenpaa, Finlandia
Casa 4 habitaciones
Jarvenpaa, Finlandia
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
Piso 1/2
POR LA PRIMERA PRESENTACIÓN Un nuevo apartamento pareado de Omatonti MaoltermPötalo, complet…
$452,277
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir