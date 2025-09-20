Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Finlandia
  3. Iitti
  4. Residencial
  5. Casa de campo
  6. Propiedad cerca del lago

Casas de campo del lago en venta en Iitti, Finlandia

Casa de campo Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa de campo 6 habitaciones en Sorronniemi, Finlandia
Casa de campo 6 habitaciones
Sorronniemi, Finlandia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 139 m²
Piso 1/1
Póngase en contacto con un representante de Habita para obtener más información sobre esta i…
$634,526
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Iitti, Finlandia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir