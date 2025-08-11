Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Finlandia
  3. Ii
  4. Residencial
  5. Casa de campo

Casas de campo en venta en Ii, Finlandia

Casa de campo Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa de campo 3 habitaciones en Ii, Finlandia
Casa de campo 3 habitaciones
Ii, Finlandia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 44 m²
Piso 1/1
Póngase en contacto con un representante de Habita para obtener más información sobre esta i…
$92,031
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir