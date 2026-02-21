Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Finlandia
  3. Hailuoto
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Hailuoto, Finlandia

1 propiedad total found
Casa 3 habitaciones en Marjaniemi, Finlandia
Casa 3 habitaciones
Marjaniemi, Finlandia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 73 m²
Piso 3/3
Welcome to enjoy the unique atmosphere of Marjaniemi in Hailuoto! This three-storey holiday …
$247,204
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir