  1. Realting.com
  2. Egipto
  3. Gamsha
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Piscina

Casas con piscina en Venta en Gamsha, Egipto

1 propiedad total found
Casa 2 habitaciones en Gamsha, Egipto
Casa 2 habitaciones
Gamsha, Egipto
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 1/5
Furnished 1 bedroom apartment for sale in Imperial Residence. 1 st floor with sea view BUA: …
$54,619
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
