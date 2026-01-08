Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas con piscina en Venta en Al Ahia, Egipto

1 propiedad total found
Casa 2 habitaciones en Al Ahia, Egipto
Casa 2 habitaciones
Al Ahia, Egipto
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Piso 1/5
Experimente la gran oportunidad de invertir en un apartamento cerca de la playa y el mar. E…
$27,204
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
