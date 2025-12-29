Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Ecuador
  3. Cumbaya
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Apartamento
  6. Piscina

Alquiler a largo plazo de pisos y apartamentos con piscina en Cumbaya, Ecuador

1 propiedad total found
Apartamento 7 habitaciones en Cumbaya, Ecuador
Apartamento 7 habitaciones
Cumbaya, Ecuador
Habitaciones 7
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 190 m²
Piso 1/7
Contacte con el representante de Habita para obtener más información sobre esta instalación
$2,250
por mes
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
