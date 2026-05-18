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Hoteles en venta en San Pedro de Macorís, República Dominicana

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Hotel 4 000 m² en Guayacanes, República Dominicana
UP UP
Hotel 4 000 m²
Guayacanes, República Dominicana
Área 4 000 m²
Número de plantas 4
Se vende hotel directo del propietario, con facturacion estable, inversión garantízada Ti…
$13,00M
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