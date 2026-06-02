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Villas con garaje en venta en Las Terrenas, República Dominicana

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1 propiedad total found
Villa en Las Terrenas, República Dominicana
Villa
Las Terrenas, República Dominicana
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
🌊 Espectáculo indonesio-inspirado Sea-View Estate con Múltiples Villas & Pool – Cosón, Las T…
$650,000
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