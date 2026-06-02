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Casas con Jardín en Venta en Las Terrenas, República Dominicana

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Villa en Las Terrenas, República Dominicana
Villa
Las Terrenas, República Dominicana
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
🌊 Espectáculo indonesio-inspirado Sea-View Estate con Múltiples Villas & Pool – Cosón, Las T…
$650,000
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Villa 6 habitaciones en Las Terrenas, República Dominicana
Villa 6 habitaciones
Las Terrenas, República Dominicana
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 360 m²
🌴 Brand-New Luxury Villa with 10x4m Pool – Playa Bonita, Las Terrenas Price: USD 450,000 …
$450,000
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Villa 6 habitaciones en Las Terrenas, República Dominicana
Villa 6 habitaciones
Las Terrenas, República Dominicana
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
🌊 Sea-View Estate with Expansion Potential on 8,000 m² Tropical Land – Las Terrenas Price…
$499,000
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