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Apartamentos con Terraza en venta en Las Terrenas, República Dominicana

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Apartamento 1 habitacion en El Portillo, República Dominicana
Apartamento 1 habitacion
El Portillo, República Dominicana
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
Xiwara is an exclusive beachfront residential and hospitality development by Bigentik Group,…
$193,000
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