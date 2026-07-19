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Propiedades residenciales en venta en La Cienaga, República Dominicana

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1 propiedad total found
Villa en Baoruco, República Dominicana
Villa
Baoruco, República Dominicana
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 700 m²
Beautiful Villa for sale, modern coastal style, located in the middle of the route Barahona-…
$455,000
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Parámetros de las propiedades en La Cienaga, República Dominicana

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