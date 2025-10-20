Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Cookies analíticas
Ayúdenos a mejorar el rendimiento del sitio, su experiencia al utilizar el sitio y hacerlo más cómodo de usar. La información que recogen este tipo de cookies es agregada y por ello anónima. Se utiliza para proporcionar indicadores estadísticos del uso del sitio sin identificar a los usuarios.
Galletas publicitarias
Permítanos reducir nuestros costos de marketing y mejorar la experiencia del usuario.
Guardar
Realting.com utiliza cookies para mejorar su interacción con el sitio web. Puedes configurar qué cookies se guardarán en tu dispositivo.
Más información
Nuestra organización fue fundada en 1994. En ese momento - sociedad anónima cerrada "Inverh-M".En 1996 CJSC "Inverkh-M" es una de las diez mayores empresas privadas de construcción de la República de Belarús. En 2004, Inverh-M se convirtió en el líder de la industria de la construcción, espe…
En 2013, apareció otra empresa en el mercado de construcción de Belarús - LLC "YurStroyMash". La empresa se especializa en edificios residenciales de media planta (5 plantas), y también construye edificios residenciales de varios pisos (9-10 plantas).Los complejos residenciales de YurStroyMa…
El grupo de empresas «A-100 Development» ha estado operando con éxito en el mercado inmobiliario residencial y comercial de Belarús durante más de 15 años. El portafolio de la empresa incluye proyectos a gran escala como «Novaya Borovaya», «Piers», «Zelyonaya Gavan», «Depo», «Zelyonye gorki»…
Podemos decir con confianza que estamos construyendo un complejo de clase premium. Nuestro complejo tiene una serie de ventajas y está diseñado completamente de acuerdo con los estándares tecnológicos y estéticos modernos.