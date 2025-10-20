  1. Realting.com
г. Гродно, ул. Замковая, д. 13, кв. 1
Nuestros agentes en Belarús
Otros desarrolladores
ООО «Металлстройпрофиль»
Belarús, Liesnia
Gründungsjahr des Unternehmens 1994
Nuevos edificios 1 Propiedades residenciales 6 Bienes raíces comerciales 2
Nuestra organización fue fundada en 1994. En ese momento - sociedad anónima cerrada "Inverh-M".En 1996 CJSC "Inverkh-M" es una de las diez mayores empresas privadas de construcción de la República de Belarús. En 2004, Inverh-M se convirtió en el líder de la industria de la construcción, espe…
ЮрСтройМаш
Belarús, Liesnia
Gründungsjahr des Unternehmens 2007
Nuevos edificios 1 Propiedades residenciales 74
En 2013, apareció otra empresa en el mercado de construcción de Belarús - LLC "YurStroyMash". La empresa se especializa en edificios residenciales de media planta (5 plantas), y también construye edificios residenciales de varios pisos (9-10 plantas).Los complejos residenciales de YurStroyMa…
A-100 Девелопмент
Belarús, Valiarjanava
El grupo de empresas «A-100 Development» ha estado operando con éxito en el mercado inmobiliario residencial y comercial de Belarús durante más de 15 años. El portafolio de la empresa incluye proyectos a gran escala como «Novaya Borovaya», «Piers», «Zelyonaya Gavan», «Depo», «Zelyonye gorki»…
ИНФОРЕАЛТ
Belarús, Minsk
Nuevos edificios 1 Propiedades residenciales 21 Bienes raíces comerciales 2
Podemos decir con confianza que estamos construyendo un complejo de clase premium. Nuestro complejo tiene una serie de ventajas y está diseñado completamente de acuerdo con los estándares tecnológicos y estéticos modernos.
Полесьежилстрой
Belarús, Brest
Gründungsjahr des Unternehmens 1977
Nuevos edificios 1 Propiedades residenciales 4
