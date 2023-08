Mirzo Ulugbek district, Uzbekistán

de € 61,656

Ríndete a: 2024

NRG Qorasuv es un complejo residencial de clase empresarial ubicado en el distrito de Mirabad. ¡Todo está bien en este complejo! Comenzando desde la ubicación, terminando con una planificación detallada de apartamentos, un territorio seguro y la disponibilidad de espacios de estacionamiento para futuros residentes del complejo. Al desarrollar el concepto de un nuevo complejo residencial, el equipo de desarrollo de NRG Uzbekistán logró reunir el diseño elegante del edificio, el paisaje y el salón, combinándolo con soluciones convenientes para una vida cómoda dentro del complejo. Infraestructura desarrollada Intercambio de transporte conveniente Planes pensativos Patio multifuncional Terrazas en los últimos pisos Paisaje del autor El distrito de Karasu es un buen distrito históricamente desarrollado de Tashkent. Aquí, el ritmo de vida medido y el ritmo dinámico de la capital se combinan con éxito. Vivir en este lugar es agradable, hacer negocios es conveniente. La infraestructura de transporte facilita el traslado a cualquier lugar de la ciudad: solo tiene que elegir la dirección deseada y necesaria. El complejo está concebido como un territorio de absoluta seguridad y libertad. No hay extraños e invitados no invitados. No hay autos en los patios. Sin preocupaciones ni tensiones. Un garante confiable del cumplimiento de las ideas de los autores es un enfoque profesional, atención al detalle y una selección excepcional de materiales de construcción. Fachada avanzada Serie de calor Perfil de plástico de metal Marco monolítico y paredes interiores de ladrillo. Espacio de patio Al elegir un lugar para vivir, un tema igualmente importante es la mejora del patio y el territorio de origen. Una de las principales ventajas del complejo residencial NRG Qorasuv es un patio cerrado y seguro. Este es un nuevo formato de vivienda y un área de patio donde estará encantado de pasar tiempo y no se preocupará por la seguridad de los niños. Gracias al sistema de acceso individual, solo los residentes del complejo tienen la oportunidad de ingresar al territorio. Patio cerrado y seguro Seguridad y video vigilancia 24 \ 7 Diseño del paisaje del autor. Tchaikhan Área de juegos infantiles Diversión para la relajación. Zona de entrenamiento Ambiente sin barreras 3 - porche 5 pisos 56 - apartamentos