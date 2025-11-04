Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Propiedades residenciales en venta en Plana nad Luznici, Chequia

No se encontraron objetos en esta región. Sea el primero en añadir su objeto a nuestra plataforma
Apartamento 2 habitaciones en okres Brno mesto, Chequia
Apartamento 2 habitaciones
okres Brno mesto, Chequia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 32 m²
Ofrecemos a la venta un apartamento con un diseño de 1kk en Brno en el distrito de Lyshen en…
$159,867
Apartamento 2 habitaciones en okres Ostrava mesto, Chequia
Apartamento 2 habitaciones
okres Ostrava mesto, Chequia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 24 m²
$63,792
Apartamento 2 habitaciones en Praga, Chequia
Apartamento 2 habitaciones
Praga, Chequia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 36 m²
Ofrecemos a la venta un apartamento totalmente amueblado con un diseño de 1 + kk, con una su…
$291,800
Apartamento 2 habitaciones en okres Karlovy Vary, Chequia
Apartamento 2 habitaciones
okres Karlovy Vary, Chequia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Área 52 m²
Le ofrecemos un hermoso y soleado apartamento 2+1 después de la reconstrucción en la primera…
$105,426
Apartamento 3 habitaciones en Praga, Chequia
Apartamento 3 habitaciones
Praga, Chequia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 56 m²
Apartamento nuevo 2 + kk con una superficie de 50 m2 en 3 el mismo edificio nuevo, con una s…
$420,076
Apartamento 4 habitaciones en okres Karlovy Vary, Chequia
Apartamento 4 habitaciones
okres Karlovy Vary, Chequia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 83 m²
apartamento 3 + kk en el piso 4 de una casa de ladrillo, después de una costosa reconstrucci…
$222,028
Apartamento 5 habitaciones en Praga, Chequia
Apartamento 5 habitaciones
Praga, Chequia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 123 m²
el Apartamento 4+kk 123 m ² en el centro de Praga 2 El apartamento ocupa todo 2ой el piso de…
$867,661
Apartamento 3 habitaciones en Praga, Chequia
Apartamento 3 habitaciones
Praga, Chequia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Área 84 m²
apartamento 3 + 1 84m2 en el piso 3 de la casa del panel + balcón Apartamento después de la …
$331,639
Apartamento 1 habitación en Praga, Chequia
Apartamento 1 habitación
Praga, Chequia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 34 m²
apartamento 1 + 1 34m2 en el 4to piso de una casa de ladrillo + cripta calentamiento con una…
$193,584
Apartamento 3 habitaciones en okres Ceske Budejovice, Chequia
Apartamento 3 habitaciones
okres Ceske Budejovice, Chequia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 49 m²
Se vende apartamento con un diseño de 2 + kk con una logia con una superficie total de 49,3 …
$153,659
Apartamento 2 habitaciones en Praga, Chequia
Apartamento 2 habitaciones
Praga, Chequia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Área 46 m²
Ofrecemos a la venta un acogedor apartamento de 2 + 1 con dos terrazas en el 4to piso de una…
$222,368
Apartamento 2 habitaciones en Praga, Chequia
Apartamento 2 habitaciones
Praga, Chequia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Área 46 m²
Apartamento 2 + 1 46 m ² Praga 5 y # 8212; Radlice Apartamento tras reparación en el quinto …
$338,272
