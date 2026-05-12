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Villas con Jardín en venta en Ypsonas Municipality, Chipre

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Villa en Ypsonas Municipality, Chipre
Villa
Ypsonas Municipality, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 240 m²
Una espaciosa villa independiente en venta en Ypsonas, situada en una gran parcela de 640 me…
$820,897
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Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
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