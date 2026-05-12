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Alquiler a largo plazo de pisos y apartamentos con vistas al mar en Ypsonas Municipality, Chipre

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Apartamento 3 habitaciones en Ypsonas Municipality, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Ypsonas Municipality, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Este impresionante apartamento nuevo ofrece una experiencia de vida maravillosa y elegante e…
$2,387
por mes
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Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Apartamento 3 habitaciones en Ypsonas Municipality, Chipre
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Ypsonas Municipality, Chipre
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Nº de cuartos de baño 2
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