Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Ypsonas Municipality
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Vistas al mar

Casas del mar en Venta en Ypsonas Municipality, Chipre

villas
7
Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa 3 habitaciones en Ypsonas Municipality, Chipre
Casa 3 habitaciones
Ypsonas Municipality, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Piso 2/3
Experimente lo último en la vida moderna en Limassol, Chipre. Esta impresionante casa de con…
$323,523
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir