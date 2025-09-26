Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Ypsonas Municipality
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Vista a la montaña

Casas en la montaña en Venta en Ypsonas Municipality, Chipre

Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa 3 habitaciones en Ypsonas Municipality, Chipre
Casa 3 habitaciones
Ypsonas Municipality, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 m²
Piso 1/3
Experience the best of Limassol living in this stunning new apartment perfectly situated in …
$314,832
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir