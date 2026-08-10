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Villas del mar en venta en Yeroskipou, Chipre

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5 propiedades total found
Villa 3 habitaciones en Yeroskipou, Chipre
Villa 3 habitaciones
Yeroskipou, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 172 m²
Número de plantas 2
3 Bedrooms | 3 Bathrooms | 308 m² Plot | 180.1 m² Covered + 21.55 m² Veranda Private 3×6 m …
$693,539
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Villa 4 habitaciones en Yeroskipou, Chipre
Villa 4 habitaciones
Yeroskipou, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 205 m²
Número de plantas 2
4 Bedrooms | 4 Bathrooms | 422 m² Plot | 216.9 m² Covered + 37.76 m² Veranda Private 3×6 m …
$809,129
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Villa 3 habitaciones en Yeroskipou, Chipre
Villa 3 habitaciones
Yeroskipou, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 219 m²
Número de plantas 2
Villa No. 11 – 3 Bedrooms | 4 Bathrooms | 303.68 m² Plot | Covered Area: 185.61 m² + 33.31 m…
$866,286
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TekceTekce
Villa 3 habitaciones en Yeroskipou, Chipre
Villa 3 habitaciones
Yeroskipou, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 210 m²
Número de plantas 2
Villa No. 13 – 3 Bedrooms | 3 Bathrooms | 304.46 m² Plot | Covered Area: 178.68 m² + 31.65 m…
$866,286
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Villa 4 habitaciones en Yeroskipou, Chipre
Villa 4 habitaciones
Yeroskipou, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 190 m²
Número de plantas 2
Villa No. | 10 4 Bedrooms | 3 Bathrooms | 318 m² Plot | Covered Area: 166.95 m² + 23.28 m² V…
$750,781
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